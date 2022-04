Bundesliga: Big Points für Augsburg im Abstiegskampf

In der Halbzeit gestand der verletzte FCA-Verteidiger Felix Udukhai bei Sky: „Das war kein Elfmeter, so ehrlich muss man sein.“ Nach dem Spiel sagte Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck, er habe falsch entschieden. „Es waren zwei Welten, als ich die Szene in der Halbzeit nochmal gesehen habe. Es war kein Elfmeter und daher hätte ich mir gewünscht, dass ich vom Videobeweis korrigiert werde.“