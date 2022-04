Bundesliga: Borussia Mönchengladbach – 1. FC Köln, 1:3 (0:3)

Die Gäste erwischten einen Blitzstart ins Spiel. Anthony Modeste traf in der vierten Minute zur frühen Führung, nach einer Vorlage von Florian Kainz. Kainz schraubte das Ergebnis in die Höhe, als er eine Vorlage von Mark Uth zum 2:0 zugunsten von Köln verwertete (19.). Für klare Verhältnisse sorgte Dejan Ljubičić, der auf Zuspiel von Uth das 3:0 des 1. FC Köln markierte (33.). Der FC dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Kurz darauf bereitete Jonas Hofmann das 1:3 der Borussia durch Breel Embolo vor (84.). Am Ende verbuchte Köln gegen die Gastgeber die maximale Punkteausbeute.