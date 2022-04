Bundesliga: Borussia Mönchengladbach – RB Leipzig (Montag, 20:30 Uhr)

Mit Blick auf die Anfälligkeit seiner Hintermannschaft dürfte Borussia Mönchengladbach mit Bauchschmerzen in die Partie gegen Leipzig gehen. Körperlos agierte die Borussia in dieser Spielzeit beileibe nicht, wie der Blick in die Kartenstatistik belegt. Ob sich RB Leipzig davon beeindrucken lässt?