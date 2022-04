Bundesliga: FC Augsburg – 1. FC Köln, 1:4 (0:2)

Benno Schmitz bediente Jan Thielmann, der in der elften Spielminute zum 1:0 einschoss. Augsburg geriet deutlicher in Rückstand, als Mark Uth nach Vorlage von Thielmann auf 2:0 für Köln erhöhte (14.). Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Für das 3:0 des 1. FC Köln sorgte Anthony Modeste, der in Minute 62 zur Stelle war. Das Heimteam traf etwas später zum 1:3 (72.). Für klare Verhältnisse sorgte Modeste, der auf Zuspiel von Uth das 4:1 von Köln markierte (76.). Schließlich strich der 1. FC Köln die Optimalausbeute gegen den FC Augsburg ein.