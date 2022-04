Bundesliga: FC Bayern München – Borussia Dortmund, 3:1 (2:0)

Leon Christoph Goretzka bediente Serge David Gnabry, der in der 14. Spielminute zum 1:0 einschoss. Robert Lewandowski war nach Vorlage von Thomas Müller dafür verantwortlich, dass der FC Bayern München zum zweiten Mal im Match jubelte (33.). Mit der Führung für den Tabellenführer ging es in die Halbzeitpause. Emre Can beförderte das Leder zum 1:2 des BVB in die Maschen (51.). Der FC Bayern München schoss in der 82. Minute das Tor zum 3:1. Schlussendlich verbuchte der FCB gegen Borussia Dortmund einen überzeugenden Heimerfolg.