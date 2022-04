Bundesliga: FC Bayern München – FC Augsburg (Samstag, 15:30 Uhr)

Angesichts der guten Heimstatistik (11-1-2) dürfte der FCB selbstbewusst antreten. Mit 66 Punkten steht die Heimmannschaft auf dem Platz an der Sonne. Mit nur 29 Gegentoren haben die Bayern die beste Defensive der Bundesliga. Der bisherige Ertrag des FC Bayern München in Zahlen ausgedrückt: 21 Siege, drei Unentschieden und vier Niederlagen. Der FCB tritt mit einer positiven Bilanz von elf Punkten aus den letzten fünf Spielen an.