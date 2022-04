Bundesliga: Hertha BSC – 1. FC Union Berlin (Samstag, 18:30 Uhr)

Die Hertha muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Beleg für das durchwachsene Heimabschneiden von Hertha BSC sind 18 Punkte aus 14 Spielen. Mit 26 gesammelten Zählern hat das Heimteam den 17. Platz im Klassement inne. In der Verteidigung der Hertha stimmt es ganz und gar nicht: 62 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Sieben Siege und fünf Remis stehen 16 Pleiten in der Bilanz von Hertha BSC gegenüber. Die letzten Auftritte waren mager. Aus den vergangenen fünf Spielen holte die Hertha lediglich einmal die Optimalausbeute.