Bundesliga heute: Hertha BSC - VfB Stuttgart LIVE im TV, Stream & Ticker

Am kommenden Samstag kommt es dann zum nächsten direkten Abstiegsspiel in Bielefeld, doch allzu viele Gedanken um die übrige Konkurrenz macht sich Magath nicht. „Ich kriege mit Müh und Not zusammen, gegen wen Bielefeld spielt und gegen wen wir spielen“, sagte er und betonte, das einzig Relevante sei, „möglichst schnell, möglichst viele Punkte“ zu holen. So werden sie auch in Stuttgart denken.