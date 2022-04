Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim – SpVgg Greuther Fürth (Sonntag, 17:30 Uhr)

Die TSG 1899 Hoffenheim will nach vier Spielen ohne Sieg gegen SpVgg Greuther Fürth endlich wieder einen Erfolg landen. Die elfte Saisonniederlage kassierte die TSG am letzten Spieltag gegen RB Leipzig. Am vergangenen Spieltag verlor die SpVgg gegen Borussia Mönchengladbach und steckte damit die 19. Niederlage in dieser Saison ein. Fürth hatte sich im Hinspiel als keine große Hürde für Hoffenheim erwiesen und mit 3:6 verloren.