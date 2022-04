Bundesliga: VfB Stuttgart – VfL Wolfsburg, 1:1 (0:1)

Maximilian Arnold bediente John Anthony Brooks, der in der zwölften Spielminute zum 1:0 einschoss. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. In Minute 88 brachte die Heimmannschaft den Ball im Netz des VfL Wolfsburg zum Ausgleich unter. Schließlich gingen der VfB Stuttgart und der VfL mit einer Punkteteilung auseinander.