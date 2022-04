Bundesliga: VfL Bochum 1848 – FC Augsburg, 0:2 (0:2)

Kurz vor dem Ende des Fußballjahres rangiert Bochum knapp im gesicherten Bereich. Im Angriff weist der Gastgeber deutliche Schwächen auf, was die nur 30 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Vom Glück verfolgt war der VfL Bochum 1848 in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.