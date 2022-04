Bundesliga: VfL Wolfsburg – 1. FSV Mainz 05, 5:0 (5:0)

Das 1:0 des VfL Wolfsburg stellte Jonas Older Wind sicher (7.). Schon in der 22. Minute war das Spiel für Niklas Tauer beendet: Feldverweis! Wie werde der FSV mit dieser neuen Situation umgehen? Max Bennet Kruse glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für den VfL (23./34.). Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Older Wind seinen zweiten Treffer nachlegte (41.). Die Hintermannschaft von Mainz glich in der ersten Halbzeit einem Torso. Zur Pause verschwanden die Gäste mit einem deprimierenden Rückstand in der Kabine. Für den fünften Tagestreffer zeichnete Bennet Kruse verantwortlich, der auf Vorlage von Yannick Gerhardt erhöhte (46.). Bis zum Schlusspfiff durch den Unparteiischen betrieb der FSV nach einem desolaten ersten Spielabschnitt in Halbzeit zwei Schadensbegrenzung und verhinderte eine noch höhere Pleite. Am Ende hieß es 5:0 zugunsten von Wolfsburg.