Eintracht Frankfurt: Warum ging der Plan mit Andreas Möller schief?

Unter Chefcoach Oliver Glasner jedenfalls fand noch kein Talent den Weg in den Profikader. Im Gegenteil: U19-Star Antonio Foti (14 Tore und vier Vorlagen in 17 Partien) wurde zuletzt zwar mit einem Profivertrag ausgestattet. Glasner war bei einem Testspielauftritt jedoch so unzufrieden, dass er ihn nach Einwechslung vorzeitig wieder vom Feld nahm.