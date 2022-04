FC Bayern; Nagelsmann optimistisch bei Gnabry - Vertragsverhandlungen stocken

Knackpunkt sollen die Gehaltvorstellungen des 26-Jährigen sein, der offenbar in die gleiche Gehaltsklasse aufsteigen will wie seine Offensivkollegen Leroy Sané und Kingsley Coman, die zwischen 15 und 20 Millionen Euro verdienen sollen, was knapp einer Verdopplung seines aktuellen Salärs entsprechen würde. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)