Gündogan: „BVB fehlt eine mutigere Selbsteinschätzung“

In der laufenden Saison könne Dortmund den Titelkampf aber nicht mehr spannend machen: „Selbst wenn der BVB am Samstag gewinnen sollte, dürfte der FC Bayern locker Meister werden. Das nimmt natürlich viel Reiz aus der Partie. Unser Ligaspiel gegen Liverpool vor zwei Wochen war da natürlich ganz anders in der öffentlichen Wahrnehmung, auch in Deutschland“, sagte Gündogan.