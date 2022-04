Hamann-Kritik an FC Bayern: „Ist bodenlos“

Über künftige Gehälter beim deutschen Meister hat der ehemalige Champions-League-Sieger eine klare Meinung. „Die Bayern müssen schon schauen, ob es gerechtfertigt ist, was sie den Spielern bezahlen“, so Hamann: „Wenn du fünf bis sechs Spieler hast, die an die 20 Millionen Euro verdienen, muss der Anspruch natürlich schon sein, dass du in der Champions League ins Halbfinale kommst“, sagte er. Im Hinspiel bei Villarreal „war es zu wenig und ernüchternd“.