"Skandal", "Der Blinde": Harte Kritik an Schiedsrichter nach Bayern - BVB

SPORT1-Experte Stefan Effenberg schloss sich der Meinung von Fjörtoft an. Der Ex-Profi ließ ebenfalls kein gutes Haar an dem Schiedsrichtergespann und sprach sogar von einem „Skandal“: „Du musst dir den Schiedsrichter nach dem Spiel holen und ihn verpflichten, zu erklären, warum er da denn keinen Elfmeter gegeben hat. Das zu übersehen, ist für mich ein Skandal. Vielleicht müssen wir uns da dann eingestehen, dass wir doch nicht so gute Schiedsrichter haben. (…) Wer da im Kölner Keller sitzt, der muss so etwas sehen.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)