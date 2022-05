Bundesliga: 1. FC Köln trauert um früheren Nationalspieler Leo Wilden - der einstige Verteidiger starb am Donnerstag im Alter von 85 Jahren

Nach der Karriere unterstützte Wilden seinen Klub auch in der Talentsichtung und verdiente seinen Lebensunterhalt im Tabakwaren Groß- und Einzelhandel: Er eröffnete in seiner Heimatstadt vier Fachgeschäfte, der Laden in Köln-Sülz nahe des Geißbockheims erlangte bei den FC-Fans Kultstatus.