Als der FC Bayern 1982 gegen Aston Villa zum ersten Mal ein großes Finale verlor

1982 waren sie auch deshalb wieder Favorit. Paul Breitner plagten keinerlei Selbstzweifel: „Wir werden die Partie gewinnen. Wenn wir nicht daran glauben würden, hätten wir ja gleich in München bleiben können. Außerdem bin ich der Meinung, dass wir den englischen Meister in einem Match leichter besiegen können als in Hin- und Rückspiel.“