Arminia Bielefeld: Ex-Coach Kramer spricht über Entlassung - Leadertalk von Mounir Zitouni

Kramers Ansatz: Aus Niederlagen lernen. „Diese Erfahrungen sind auch wichtig, dass man die macht und man muss halt die richtigen Lehren daraus ziehen. Und da auch: Das ist eine Niederlage. So muss man es nehmen. Man wird immer wieder auch mal scheitern. Man hat Erfolge, da muss man die richtigen Schlüsse daraus ziehen, was man gut macht und was man beibehalten muss. Und man muss natürlich auch das Scheitern und so eine Niederlage muss man richtig einordnen und dann geht‘s weiter. Denn nur so wird man besser.“