Bayern-Talent Malik Tillman sorgt für dicke Überraschung bei deutscher U21-Nationalmannschaft

In der EM-Qualifikation mit der U21 wusste er derweil zu überzeugen, in vier Spielen erzielte er drei Tore und lieferte einen Assist. Noch ist das EM-Ticket nicht gesichert, in den finalen Spielen geht es gegen Ungarn. Ein Punkt fehlt noch für die Teilnahme am Turnier 2023 in Rumänien und Georgien.