Bundesliga: Arminia Bielefeld verabschiedet acht Profis um Ortega

Dagegen bleibt DSC-Rekordtorschütze Fabian Klos doch noch eine Saison, wie der Klub am Freitagnachmittag überraschend verkündete. Der 34 Jahre alte Angreifer hatte sich im April im Spiel gegen den VfB Stuttgart schwer am Kopf verletzt und sprach am Samstag von einer „Herzensentscheidung“.