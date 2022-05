Borussia Mönchengladbach: Igor de Camargo beendet Karriere - Roel Brouwers erinnert sich an sein Tor gegen Bochum

„Dieses Tor ist in die Geschichtsbücher der Borussia eingegangen, genauso wie das von Roberto Colautti (rettete Gladbach 2009 mit einem Tor gegen Schalke vor dem Abstieg), d. R.). Das dürften in meiner Zeit bei der Borussia die beiden wichtigsten Tore gewesen sein. Igor hat damals in der richtigen Zeit am richtigen Platz gestanden, das war sehr gut.“