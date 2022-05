Bundesliga: 1. FC Köln verliert gegen VfL Wolfsburg - Platzsturm nach Schlusspfiff

Viel Schwung, wenig Ertrag - doch am Ende schießt die Konkurrenz den 1. FC Köln nach Europa: Die Mannschaft von Steffen Baumgart ist im Endspurt der Bundesliga überraschend gestolpert, wird in der kommenden Saison aber dennoch international spielen, was die Fans zu einem Platzsturm animierte, um die Spieler zu feiern.