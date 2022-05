Bundesliga: 1. FC Köln – VfL Wolfsburg, 0:1 (0:1)

In der Schlussphase der Saison befindet sich der VfL in der Tabelle über dem ominösen Strich. Wolfsburg bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwölf Siege, fünf Unentschieden und 16 Pleiten. Der VfL Wolfsburg befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.