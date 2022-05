Bundesliga: Als Borussia Dortmund Champions League und gegen den Abstieg spielte

Grotesker Weise war der Abstiegskandidat weiterhin in der Champions League, ehe im Viertelfinale der ewige Rivale Juventus Turin ein Stoppschild aufstellte. Am Tag des Hinspiels versicherte Zorc noch, es gebe „überhaupt keinen Anlass“ über eine Trennung von Klopp oder dessen Rücktritt zu denken. Das war am 18. März 2015. Am 15. April, Borussia war mittlerweile Zehnter, kam es doch so.