Bundesliga: Brandt schnürt Doppelpack! BVB beendet Negativlauf mit Sieg gegen Greuther Fürth

Julian Brandt brachte die Schwarzgelben nach einer tollen Kombination in Führung (26.) Jessic Ngankam glich in Durchgang mit einem traumhaften Lupfer aus. Doch erneut Brandt stellte fast im Gegenzug die Dortmunder Führung wieder her (72.). Der eingewechselte Felix Passlack machte fünf Minuten später mit seinem Treffer den Deckel auf die Partie. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)