Bundesliga: Diese Entscheidungen können am 33. Spieltag fallen - Abstieg, Champions League, Europa League

Freiburg hat mindestens den Platz in der Conference League schon sicher, weil der SC im schlechtesten Fall Siebter wird - bei Pokalsieg Leipzig reicht dieser zur ECL-Quali, holt Freiburg den Pott, steht man selbst in der Europa League. Gleiches gilt für Leipzig - RB wird mindestens Siebter und je nach Pokalergebnis in die ECL-Quali oder EL gehen.