Bundesliga: Droht BVB-Stürmer Erling Haaland der Absturz bei ManCity so wie bei Sancho, Pulisic und Co.?

Der Top-Torjäger wird in der Premier League nun zum Top-Verdiener: Fünf Jahre Laufzeit und ein höheres Bruttojahresgehalt als Kevin De Bruyne, der mit knapp 23 Millionen Euro bisher am meisten einstrich. Haaland ist nun in der Riege der absoluten Superstars angekommen. (SERVICE: De Bruyne reif für den Ballon d‘Or)