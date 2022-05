Bundesliga: Eintracht Frankfurt – Borussia Mönchengladbach, 1:1 (0:1)

Gladbach erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Alassane Alexandre Pléa traf in der dritten Minute zur frühen Führung, nach einer Vorlage von Stefan Lainer. Die Eintracht glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Referee beide Teams mit der knappen Führung für Borussia Mönchengladbach in die Kabinen. Mendes Paciencia witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für Frankfurt ein (65.). Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Die Gastgeber und die Borussia spielten unentschieden.