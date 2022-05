Bundesliga: Freiburg zittert nach 1:4 gegen Union um Champions League - Leverkusen sicher dabei

Freiburg verlor am 33. Spieltag daheim gegen Union Berlin mit 1:4 (0:3) und könnte schon am Sonntag von Platz 4 stürzen. Union hat nicht nur das Europacup-Ticket sicher, sondern liegt nun als Sechster nur noch einen Punkt hinter dem SCF und könnte noch in die CL stürmen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)