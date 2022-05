Bundesliga: Gladbach fertigt Hoffenheim 5:1 ab - Hütter trotzdem weg

Mönchengladbach hatte nun - gemeinsam mit dem Publikum - Spaß am Spiel, Hoffenheim dagegen fehlte der Antrieb angesichts des klaren Zwischenstands. Und auch viele Aktionen wirkten weiterhin sorglos: Kevin Akpoguma verlängerte einen Ball per Kopf unbedrängt in Richtung des eigenen Tores. Dort stand allerdings Hofmann und musste nur einschieben.