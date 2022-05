Bundesliga, BVB: Kehl vermeidet Bekenntnis zu Rose

Sky-Experte Dietmar Hamann urteilte vor dem Spiel hart: „Sie haben jedes dritte Spiel verloren (15 von 44 vor Fürth, Anm. d. Red.), die zweitmeisten Tore bekommen von den Top Ten der Bundesliga. Aus der Champions League sind sie sang- und klanglos ausgeschieden. Da wurde danach gesagt, wir müssen jetzt die Europa League holen - da ist man dann in der ersten Runde ausgeschieden. Im Pokal ist man in St. Pauli gescheitert, kläglich. Und auch in der Liga haben sie einfach nicht gut genug Fußball gespielt.“