Bundesliga: Michael Ballack denkt kritisch über Bayern-Trio Lewandowski, Müller und Neuer

In der Tat: Die Führungsspieler der Bayern kommen in die Jahre. Manuel Neuer ist 36 und Robert Lewandowski 33 Jahre alt, beide Verträge enden 2023 - Thomas Müller ist auch schon 32. „Mit Müller wurde jetzt verlängert (bis 2024). Wie geht es mit Neuer weiter? Auch die Personalie Lewandowski liegt auf dem Tisch“, betont Ballack. „Es sind alternde Spieler, sie müssen nicht - könnten aber in naher Zukunft - ein Problem darstellen.“