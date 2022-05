Bundesliga: RB Leipzig – FC Augsburg, 4:0 (1:0)

André Miguel Valente da Silva stellte die Weichen für Leipzig auf Sieg, als er in Minute 39 mit dem 1:0 zur Stelle war. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich RB Leipzig, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Christopher Nkunku schnürte einen Doppelpack (47./56.), sodass RB fortan mit 3:0 führte. Eigentlich war der FCA schon geschlagen, als Emil Peter Forsberg das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (63.). Letztlich kam Leipzig gegen die Gäste zu einem verdienten 4:0-Sieg.