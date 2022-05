Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth – Borussia Dortmund, 1:3 (0:1)

Julian Brandt stellte die Weichen für den Gast auf Sieg, als er in Minute 25 mit dem 1:0 zur Stelle war. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung von Dortmund in die Kabine. Den Ausgleich markierte Jessic Ngankam, der nach Zuspiel von Branimir Hrgota erfolgreich war (69.). Zwei Minuten später ging Borussia Dortmund durch den zweiten Treffer von Brandt in Führung. Dortmund stellte das 3:1 sicher (76.). Am Ende verbuchte Borussia Dortmund gegen SpVgg Greuther Fürth die maximale Punkteausbeute.