Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth – Borussia Dortmund (Samstag, 15:30 Uhr)

Schlechteste Defensive der Liga empfängt die geballte Offensivfreude: Das Aufeinandertreffen von Fürth mit Dortmund steht unter klaren Vorzeichen. Mit 20 Siegen war Borussia Dortmund genauso häufig erfolgreich, wie SpVgg Greuther Fürth in dieser Spielzeit verlor. Damit dürfte auch klar sein, wer in dieser Partie den Ton angeben will.