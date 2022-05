BVB siegt zum Abschluss gegen Hertha BSC - Haaland und Moukoko treffen

Felix Magath und die Berliner müssen für die Rettung vor dem Bundesliga-Abstieg in die Strafrunde. Hertha rutschte durch die Pleite noch hinter den VfB Stuttgart, der in der Nachspielzeit gegen den 1. FC Köln gewann (2:1), auf den 16. Tabellenplatz ab. Am 19. und 23. Mai geht es für die Berliner um den Klassenerhalt am Ende einer missratenen Chaos-Saison. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)