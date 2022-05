Die Bundesliga hat ein Trainer-Problem - SPORT1-Kolumne von Tobias Holtkamp

Als bei einem großen deutschen Traditionsverein vor kurzem über die zu besetzende Cheftrainer-Position diskutiert wurde - der Sportdirektor saß dafür im Büro eines Aufsichtsratsmitglieds -, gingen sie, so wurde es kolportiert, eine Namensliste auf einem kleinen Zettel durch. Gerade so, wie man es sich in einem Kreisliga-Vereinsheim vorstellt. „Wäre der einer?“ „Hm, was ist denn mit dem?“