Eintracht Frankfurt: Ansgar Knauff schlägt voll ein - hat der BVB gepennt?

Es waren zwei von drei Erfolgen in der Liga, Knauff war an ihnen maßgeblich beteiligt - und damit ein Schlüssel dafür, dass es in der nationalen Liga tabellarisch nicht ungemütlich wurde. Zum Saisonabschluss in der Liga bereitete er in Mainz noch die zwischenzeitliche Führung durch Rafael Borré traumhaft schön per Steckpass vor. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)