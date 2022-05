FC Bayern: Salihamidzic betont "Grenze" bei Gnabry & deutet Statement-Transfer an

... den Leistungsabfall in der Rückrunde: „Das ist eine gute Frage. Wir sind in der Hinrunde sehr gut gewesen, sind aus den Ferien gekommen und hatten dann einige Ausfälle zu verkraften. Wir hatten einen Stimmungsabfall, die Atmosphäre war nicht gut und wir sind nicht richtig in den Tritt gekommen. Wir haben es nicht geschafft, den Schalter umzulegen und das hat uns in der Rückrunde begleitet. Als wir wieder alle an Bord hatten, war ich zuversichtlich, dass wir es auch gegen Villarreal schaffen, aber haben es nicht hinbekommen, eine Topleistung abzuliefern – vor allem im Hinspiel. Das tut dann natürlich weh. Das war nicht unser Anspruch, das war nicht gut. Wir sind aber hungrig und das zeichnet diese Mannschaft aus. Ich habe oft mit dem Trainer gesprochen und wir lieben diese Jungs. Man muss sie lieben lernen und das haben wir.“