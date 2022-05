FC Bayern vor Verpflichtung von Gravenberch

Der Angreifer ließ sich vor dem Finale der Champions League am Samstag in Paris gegen Real Madrid (21.00 Uhr) allerdings keine konkreten Aussagen zu seiner Zukunft entlocken. Ob er bei den Reds bleibe oder nicht, werde er nach dem Finale beantworten, sagte Mane dem TV-Sender Sky. Sein Vertrag in Liverpool läuft noch bis 2023.