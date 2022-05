Jamal Musiala mit Rat an FC-Bayern-Talente: "Das bringt dich nicht weiter"

Musiala: Er gibt uns immer Videos mit nach Hause. Ich habe mit ihm zusammen auch ein paar Videositzungen gemacht und Dinge durchgesprochen. Es gab am Anfang ein paar taktische Umstellungen, an die ich mich erstmal gewöhnen musste. Ich bin nun einmal ein Spieler, der am liebsten immer angreifen will, und das geht auf der 6 oder 8 natürlich nicht. Ich habe aber viel auf dieser Position trainiert und mich step by step verbessert.