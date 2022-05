Bundesliga: Kohfeldt rüffelt Kruse nach Kritik an Magath

Sportlich geht es nach dem sicheren Klassenerhalt im letzten Auswärtsspiel beim 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) um nichts mehr. „Das wird ein Riesenspiel, es ist eine unheimliche Euphorie in Köln“, so Kohfeldt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)