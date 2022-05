Köln: Vorerst keine Vertragsverlängerung von Modeste

Modeste hatte die Kölner in der vergangenen Saison mit 20 Toren in die Conference League geschossen. "Wir glauben, dass er auch mit 34 noch in der Lage ist, Tore zu schießen, wenn wir ihn richtig einsetzen ? und das wird das Trainerteam tun. Er ist für diese Mannschaft elementar wichtig", sagte Keller.