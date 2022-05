Kompany bei Borussia Mönchengladbach als Notfallplan für Favre?

Borussia Mönchengladbach soll an einer spektakulären Rückholaktion um Lucien Favre arbeiten. Der Schweizer, der bereits von 2011 bis 2015 beim fünfmaligen deutschen Meister tätig war, rettete die Fohlen damals vor dem fast schon sicheren Abstieg, um sie in der folgenden Saison in die Champions League zu führen.