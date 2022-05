Magath macht den Partycrasher: Hertha bleibt erstklassig

"Ich habe keine Lust abzusteigen", betonte Magath unmittelbar vor der Partie gegen seine alte Liebe bei Sat1 und sprach von einer "Situation wie im Europapokal. Wir sind 0:1 hinten, der HSV ist in der Bundesliga - also ist der Druck beim HSV." Er sei "zuversichtlich, dass wir es in den kommenden 90 Minuten umbiegen können".