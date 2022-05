"Null Schwierigkeit": Leipzigs voller Fokus gilt Gladbach

Drei Tage später muss RB dann am Donnerstag im Halbfinal-Rückspiel der Europa League bei den Glasgow Rangers ran (Hinspiel 1:0). Die Ansetzung hält Tedesco nicht für ideal. "Es ist sicherlich nicht cool für uns, den Montag-Donnerstag-Rhythmus zu haben, aber wir können es nicht ändern und nehmen es natürlich so an", sagte der RB-Coach, der aktuell nur auf Amadou Haidara verzichten muss.