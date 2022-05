SC Freiburg droht der Absturz - SPORT1-Kolumne von Tobias Holtkamp

Freiburg, das nach SPORT1-Informationen mit Matthias Ginter, 28, nun einen noch prominenteren Rückkehrer als Neuzugang vorstellen wird, spielt nächste Saison im Europapokal. Vielleicht sogar in der Champions League. Die Entscheidung kann am letzten Spieltag auswärts in Leverkusen fallen.