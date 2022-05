Stefan Effenberg: Vielleicht schmollt Lewandowski wenn Bayern hart bleibt - Kolumne

Für Eintracht Frankfurt steht mit dem Europa-League-Finale am Mittwoch gegen West Ham United das Highlight schlechthin an. Ich wünsche mir natürlich, dass die Frankfurt gewinnen. Entscheidend werden die Nerven sein. Da geht es nicht mehr um Fitness, sondern darum, sich darauf zu konzentrieren, was am Mittwoch passiert und das auch zu verarbeiten.